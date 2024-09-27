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Бизнес ,  
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ФАС решила проанализировать цены на продукты на обоснованность

К социально значимым продуктам относят хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, а также овощи «борщевого набора». Цены на них в крупнейших сетях проверит ФАС
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила проанализировать цены на социально значимые продукты в 14 федеральных торговых сетях, сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о хлебобулочных изделиях, молочной и мясной продукции, а также овощах «борщевого набора». В частности, ФАС запросила у сетей данные о ежемесячной динамике закупочных и розничных цен, об объемах закупки и реализации таких продуктов с 1 января по 31 августа 2024 года и о факторах, влияющих на разницу между розничной и отпускной ценой производителя по каждому товару, в том числе в разных регионах.

«На основе полученных данных служба проанализирует обоснованность розничных цен на эти товары», — уточнили в ведомстве. Необоснованное повышение цен будет основанием для применения мер антимонопольного реагирования, напомнили в ФАС.

В ведомстве не назвали торговые сети, где пройдут проверки.

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Фото:tkmegapolis / Telegram

26 сентября Минсельхоз и Минэкономразвития поддержали новый механизм сдерживания цен на куриные яйца, предложенный ФАС. Согласно этой инициативе торговые сети не смогут брать вознаграждение от поставщиков за продажи определенного количество товара. Сейчас вознаграждение составляет до 5% от стоимости приобретенных яиц.

Документ относит яйца первой и второй категорий в перечень социально значимых товаров, не предполагающих выплату вознаграждения. К таким же товарам отнесены хлеб, мясо кур, молоко.

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Федеральная антимонопольная служба ФАС цены на продукты продукты питания
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