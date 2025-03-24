ВТБ до конца недели обновит банкоматы для приема новых пятитысячных купюр
ВТБ завершит обновление своих банкоматов до конца недели, и они начнут принимать новые пятитысячные рублевые купюры, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Ранее «Известия» сообщили, что некоторые банкоматы в России не могут обработать новые пятитысячные купюры, которые вошли в массовое обращение в конце 2024 года.
«Мы завершаем обновление сети банкоматов и до конца этой недели все устройства самообслуживания ВТБ смогут принимать новые пятитысячные купюры», — сказали агентству в пресс-службе банка.
«Известия» отметили, что с такой проблемой также столкнулись клиенты Альфа-банка.
В Центробанке газете сообщили о единичных жалобах на работу оборудования и добавили, что банкоматы выдают новые купюры без ограничений.
По оценке МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС, бывшего вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, в стране около 15% устройств не могут принимать новые пятитысячные купюры, а в столице этот показатель доходит до 25%.
В Новикомбанке проблему связали с уходом из России производителей банкоматов после начала военной операции на Украине. В банках в качестве решения проблемы назвали обновление программного обеспечения и замену старого оборудования. Однако, по словам опрошенных газетой экспертов, трудности могут возникнуть вновь при вводе в массовый оборот других модернизированных банкнот.
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