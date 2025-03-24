В России заметили проблемы с приемом пятитысячных купюр банкоматами

В банках связывают сложности с приемом новых купюр с уходом с рынка иностранных производителей банкоматов после 2022 года. В ЦБ сообщили, что получают единичные жалобы, старые устройства заменяют

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Некоторые банкоматы в России не могут обработать новые пятитысячные купюры, которые вошли в массовое обращение в конце 2024 года, сообщают «Известия».

С проблемой столкнулись клиенты, которые пользуются устройствами Альфа-банка и ВТБ. В Совкомбанке изданию подтвердили, что часть банкоматов не распознает купюры. В Новикомбанке связали проблему с уходом из России производителей ATM после начала военных действий на Украине: компании не поддерживают прикладное программное обеспечение и не перенастраивают его для новых банкнот.

Проблему ожидали еще с 2022 года, когда Банк России представил банкноту нового образца номиналом 100 руб., отметил основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров: 100% кассовой техники импортировали. Западные кассовые машинки и банкоматы не успели научить распознавать новые банкноты, поэтому и образовался временной лаг между презентацией новых купюр и их фактическим вхождением в оборот (ЦБ показал модернизированные банкноты номиналом 5000 руб. в октябре 2023 года).

По оценке МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС, бывшего вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, сейчас в стране около 15% устройств не могут принимать новые пятитысячные купюры, в Москве показатель может доходить до 25%.

В ЦБ сообщили газете, что получают единичные жалобы на работу оборудования, и добавили, что банкоматы выдают новые купюры без ограничений. Регулятор отметил, что банки заменяют устройства, которые нельзя адаптировать из-за отказа отдельных зарубежных производителей в сервисной поддержке.

Решением проблемы в банках называют обновление ПО или замену старого оборудования. При этом опрошенные газетой эксперты не исключили, что сложности могут возникнуть снова при вводе в массовый оборот других модернизированных банкнот. Со временем парк обновляется, а если доступ к ПО иностранных устройств будет открыт, еще раз загрузить новый образец купюры будет легче, отмечают они.