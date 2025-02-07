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Финансы ,  
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Центробанк назвал дату выпуска новой купюры в 1000 руб.

ЦБ: обновленная банкнота номиналом 1000 руб. выйдет в конце 2025 года
Фото: Максим Боговид / РИА Новости
Фото: Максим Боговид / РИА Новости

В конце 2025 года в России в оборот будет выпущена обновленная купюра номиналом 1000 руб. Об этом говорится в ответах на вопросы, опубликованных в телеграм-канале Центробанка.

«Банк России планирует представить обновленную банкноту 1000 рублей в конце 2025 года», — отметили в регуляторе.

В Банке России также объяснили ситуацию с обновлением бумажных купюр номиналом 5 и 10 руб.

Такие купюры заменили на монеты в связи тем, что бумажные банкноты этих номиналов быстро изнашивались. Однако в 2022 году Банк России возобновил выпуск банкнот этих номиналов, поскольку они пользовались большой популярностью у россиян и были более удобными в обращении.

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Финансы
Фото:Ведомости / ТАСС

В обновленном варианте банкноты покрыли лаком, что увеличило срок службы, и в итоге печать бумажных купюр стала более выгодной, чем чеканка монет, пояснили в банке.

«Кроме того, перевозить банкноты легче, чем монеты», — отметили в ЦБ.

В ноябре 2024 года Центробанк показал варианты для изображений, которые пойдут на стороны обновленной купюры в 1000 руб. Выпуск купюры с предыдущим дизайном был приостановлен после жалоб на изображение дворцовой церкви в Казанском кремле без креста.

«В прошлом году мы также представили банкноту 1000 руб. с достопримечательностями Приволжского округа, но, как вы помните, ее дизайн, точнее дизайн оборотной стороны с видами Казанского кремля вызвал неоднозначную реакцию в обществе», — сказала на пресс-конференции в Национальном центре «Россия» глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, символы на банкноте «должны объединять, а не порождать споры». «Поэтому приняли достаточно сложное для нас решение: сделать шаг назад и разработать дизайн оборотной стороны заново. Более того, мы решили вернуться к онлайн-голосованию как ключевому этапу отбора символов», — добавила она.

Всего было представлено 40 вариантов изображений на замену. Из них регулятор выбрал 25 новых вариантов для изображений на купюре.

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