В деле против Буданова объединили атаки дронов на 13 регионов России
Начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова обвинили в ударах беспилотниками по 13 регионам России, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.
Как отмечает агентство, уголовное дело против Буданова было возбуждено 19 февраля 2022 года. В нем фигурируют атаки беспилотников на Москву, Подмосковье, Курскую область, а также Севастополь.
Следственный комитет (СК) России 21 марта назвал Буданова одним из организаторов атак дронов на Курскую область и другие регионы России. По данным следствия, организаторами атак также являются бывший командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук и командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа (оба внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
СК заочно предъявил им обвинение, они объявлены в розыск.
Следователи объединили в одно производство ряд уголовных дел, касающихся обстрелов, подрывов и атак беспилотниками гражданских объектов в Москве, Севастополе, Воронежской, Калужской, Смоленской и других областях.
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