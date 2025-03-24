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Общество ,  
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В Новой Москве нашли муляж мины-лепестка

На стройке в Новой Москве нашли муляж мины-лепестка
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

В строительном городке в поселении Воскресенское в Новой Москве обнаружили, предположительно, взрывное устройство. Об этом в телеграм-канале сообщает агентство городских новостей «Москва». По данным агентства, речь идет о мине-лепестке. Ее нашли в 300 м от жилых домов.

На месте работают оперативные службы. Мину нашли лежащей на бетонной плите.

«Это муляж», — сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

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Фото:Алексей Белкин / Business Online / Global Look Press

В июле 2023 года на Марксистской улице в Москве в салоне припаркованного автомобиля обнаружили подозрительный предмет, который оказался муляжом.

Предмет нашли в автомобиле ВАЗ у бизнес-центра «Планета». Очевидец заметил внутри гранату и сообщил в полицию. Охранник здания рассказал, что ранее видел у машины человека в военной форме.

Прибывшие на место оперативные службы оцепили территорию. Позже выяснилось, что предмет не представляет угрозы.

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Теги
Новая Москва взрывное устройство боеприпасы муляж новости
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