В Новой Москве нашли муляж мины-лепестка
В строительном городке в поселении Воскресенское в Новой Москве обнаружили, предположительно, взрывное устройство. Об этом в телеграм-канале сообщает агентство городских новостей «Москва». По данным агентства, речь идет о мине-лепестке. Ее нашли в 300 м от жилых домов.
На месте работают оперативные службы. Мину нашли лежащей на бетонной плите.
«Это муляж», — сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
В июле 2023 года на Марксистской улице в Москве в салоне припаркованного автомобиля обнаружили подозрительный предмет, который оказался муляжом.
Предмет нашли в автомобиле ВАЗ у бизнес-центра «Планета». Очевидец заметил внутри гранату и сообщил в полицию. Охранник здания рассказал, что ранее видел у машины человека в военной форме.
Прибывшие на место оперативные службы оцепили территорию. Позже выяснилось, что предмет не представляет угрозы.
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