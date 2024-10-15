Саперы и кинологи приехали на Большую Ордынку из-за муляжа

Фото: Алексей Белкин / Business Online / Global Look Press

На Большой Ордынке в центре столицы перекрыли движение из-за подозрительного предмета у автомобиля, сообщает «РИА Новости».

Агентство «Москва» публикует кадры оцепленного участка, на них правоохранители осматривают грузовик.

«Муляж. Пострадавших нет», — рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе столичного главка полиции РБК сообщили, что им такая информация не поступала.

РБК обратился за комментарием в столичный дептранс.

В августе 2023 года парк «Зарядье» в центре Москвы временно закрыли из-за информации о заложенной бомбе. В тот же день подобное сообщение поступило в Большой театр — туда вызвали кинологов для проверки. В обоих случаях угроза не подтвердилась.