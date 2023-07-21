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В автомобиле в центре Москвы нашли муляж гранаты

МВД: муляж гранаты нашли в автомобиле в центре Москвы
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В салоне автомобиля на Марксистской улице в Москве обнаружили подозрительный предмет, который оказался муляжом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

«Предмет угрозы жизни и здоровью граждан не представляет», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал Baza уточняет, что очевидец обнаружил гранату в салоне автомобиля ВАЗ, припаркованного у БЦ «Планета». Охранник здания рассказал, что видел у автомобиля человека в военной форме.

Как передает телеграм-канал «112», у автомобиля было выбито стекло. «Семерку» оцепили.

Теги
Москва муляж граната МВД новости
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