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Поэта Вадима Жука кремируют в Москве

Вадим Жук
Вадим Жук (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Гражданская панихида по поэту, сценаристу и драматургу Вадиму Жуку пройдет 25 марта в храме Николая Чудотворца в Новой Слободе, после чего его кремируют, прах перевезут в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщила жена писателя Марина Курчевская.

«Гражданская панихида пройдет по адресу: Долгоруковская улица, 25, в 13:30, потом его кремируют, и я увезу его в Петербург», — сказала она.

Курчевская сообщила о смерти Жука 20 марта. Драматург скончался во время визита на фестиваль анимационного кино «Суздальфест», он был ведущим церемоний открытия и закрытия фестиваля.

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Общество
Вадим Жук

Жук родился 30 января 1947 года в Ленинграде. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств).

Жук писал сценарии к анимационным фильмам, в частности он был одним из сценаристов полнометражного мультфильма «Возвращение Буратино». Он также написал несколько песен к анимационным фильмам «Маша и Медведь», «КОАПП 20 лет спустя», «Солдатская песня» и другим.

Жук снялся в фильмах Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко и других. Среди кинокартин с его участием —  «Звезда пленительного счастья», «Поп», «Сирано де Бержерак».

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