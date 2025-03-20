Поэт Вадим Жук умер на фестивале анимационного кино «Суздальфест»

Вадим Жук (Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС)

Поэт и драматург Вадим Жук умер во время визита на фестиваль анимационного кино «Суздальфест», сообщила РБК пресс-служба фестиваля.

Жук скончался 20 марта около полудня, уточнили организаторы.

Директор фестиваля Александр Герасимов отметил, что Жук был ведущим фестиваля в Суздале более 20 лет. По словам кинокритика Ларисы Малюковой, драматург вел церемонии открытия и закрытия «Суздальфеста». Жук «делал это блистательно», отметила Малюкова.

Открытый российский фестиваль анимационного кино «Суздальфест» проводят с 1996 года. Первые пять лет фестиваль проходил около города Тарусы, в пансионате «Березовая роща». С 2002 года мероприятие проходит в Суздале. Организаторы называют фестиваль главной площадкой российской анимации и единственным профессиональным смотром всей анимационной продукции, произведенной за год в России.

20 марта супруга драматурга Марина Курчевская сообщила, что он умер. Причину смерти сценариста она не уточнила.

Жук родился 30 января 1947 года в Ленинграде, окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств).

Жук — один из авторов сценария полнометражного мультфильма «Возвращение Буратино». Он также написал несколько песен к анимационным фильмам «Маша и Медведь», «КОАПП 20 лет спустя», «Солдатская песня» и другим.