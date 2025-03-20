Поэт Вадим Жук умер на фестивале анимационного кино «Суздальфест»
Поэт и драматург Вадим Жук умер во время визита на фестиваль анимационного кино «Суздальфест», сообщила РБК пресс-служба фестиваля.
Жук скончался 20 марта около полудня, уточнили организаторы.
Директор фестиваля Александр Герасимов отметил, что Жук был ведущим фестиваля в Суздале более 20 лет. По словам кинокритика Ларисы Малюковой, драматург вел церемонии открытия и закрытия «Суздальфеста». Жук «делал это блистательно», отметила Малюкова.
Открытый российский фестиваль анимационного кино «Суздальфест» проводят с 1996 года. Первые пять лет фестиваль проходил около города Тарусы, в пансионате «Березовая роща». С 2002 года мероприятие проходит в Суздале.
Организаторы называют фестиваль главной площадкой российской анимации и единственным профессиональным смотром всей анимационной продукции, произведенной за год в России.
20 марта супруга драматурга Марина Курчевская сообщила, что он умер. Причину смерти сценариста она не уточнила.
Жук родился 30 января 1947 года в Ленинграде, окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств).
Жук — один из авторов сценария полнометражного мультфильма «Возвращение Буратино». Он также написал несколько песен к анимационным фильмам «Маша и Медведь», «КОАПП 20 лет спустя», «Солдатская песня» и другим.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины
ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»
Возвращение российских военных из украинского плена. Видео
В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ
МТС закроет аналог YouTube и TikTok
Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов