Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Умер советский и российский сценарист, поэт и драматург Вадим Жук, ему было 78 лет. Об этом ТАСС сообщила его жена Марина Курчевская.
«Да, он скончался сегодня в 11 утра», — сказала она.
Ранее о смерти Жука сообщила кинокритик Лариса Малюкова. «Только что в Суздале умер Вадим Жук. Поэт, сценарист и драматург, выдающийся остроумец. <...> Мои соболезнования, сочувствие Марине Курчевской и всей семье», — написала она в своем телеграм-канале.
Жук родился 30 января 1947 года в Ленинграде. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств).
Жук писал сценарии к анимационным фильмам, в частности, он был одним из сценаристов полнометражного мультфильма «Возвращение Буратино». Он также написал несколько песен к анимационным фильмам «Маша и Медведь», «КОАПП 20 лет спустя», «Солдатская песня» и другим.
Жук снялся в фильмах Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко и других. Среди кинокартин с его участием, в частности, «Звезда пленительного счастья», «Поп», «Сирано де Бержерак»
Совместно с Михаилом Жванецким Жук вел передачу «Простые вещи», а также был автором и ведущим радиопередачи «Слушать подано!».
Он лауреат литературных премий «Петрополь», «Царскосельская», фестиваля «Крок» за лучшую драматургию и других.
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