Маск отреагировал на обвинения в «предательстве» Трампом Украины
Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск назвал мир правильным выбором для Украины и США. Об этом он написал на своей странице в X.
«Через несколько лет мы оглянемся и поймем, что мир был правильным выбором для Украины и Америки. Запомните мои слова», — написал Маск.
Так предприниматель отреагировал на слова одного из пользователей соцсети о том, что «удар [президента США Дональда] Трампа в спину Украине был глупым решением». По словам пользователя, дроны все чаще применяют на поле боя, а Украина — «ведущий мировой новатор беспилотного вооружения».
21 марта Трамп заявил, что переговоры по вопросам «раздела территорий» и полного прекращения огня в зоне боевых действий на Украине идут «прямо сейчас». Он отметил, что на некоторых участках фронта боевые действия уже прекращены.
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