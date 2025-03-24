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Военная операция на Украине ,  
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Маск отреагировал на обвинения в «предательстве» Трампом Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск назвал мир правильным выбором для Украины и США. Об этом он написал на своей странице в X.

«Через несколько лет мы оглянемся и поймем, что мир был правильным выбором для Украины и Америки. Запомните мои слова», — написал Маск.

Так предприниматель отреагировал на слова одного из пользователей соцсети о том, что «удар [президента США Дональда] Трампа в спину Украине был глупым решением». По словам пользователя, дроны все чаще применяют на поле боя, а Украина — «ведущий мировой новатор беспилотного вооружения».

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21 марта Трамп заявил, что переговоры по вопросам «раздела территорий» и полного прекращения огня в зоне боевых действий на Украине идут «прямо сейчас». Он отметил, что на некоторых участках фронта боевые действия уже прекращены.

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14 июня 1946 года
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