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Как защититься от мошенников ,  
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ВТБ сообщил об изменении мошенниками схемы с виртуальными клонами карт

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники усовершенствовали схему с кражей данных банковской карты, чтобы создать ее клон и платить в магазинах через терминалы с NFC, говорится в поступившем в РБК сообщении ВТБ.

В банке отметили, что теперь мошенники, вместо того чтобы делать виртуальный клон карты, просят жертву перевести деньги на безопасный счет, а на самом деле — на свой NFC-клон, что позволяет им не оставлять цифровых следов преступления.

Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками сотового оператора, банка, любой крупной компании, и под разными предлогами — в основном для обновления приложения — просят установить на телефон программу, которая является шпионской (вариант вредоносной программы NFCGate).

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Человека убеждают перевести деньги «на безопасный счет», например, через банкомат. В момент когда жертва подносит телефон к терминалу, происходит зачисление денег, но на клон карты мошенника. После этого злоумышленник через серию переводов самому себе на счета в разных банках уводит похищенные деньги.

«Новая схема опасна тем, что затрудняет для антифрод-систем идентификацию таких платежей, так как технологически они ничем не отличаются от обычных операций по зачислению денег на счет», — отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

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Фото:Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

В январе в компании F.A.C.C.T. (сейчас F6) сообщили, что за два месяца было зафиксировано не менее 400 атак на клиентов ведущих российских банков с общей суммой ущерба 40 млн руб.

Мошенники использовали приложение NFCGate, предназначенное для захвата, мониторинга и анализа NFC-трафика, путем его перехвата. Злоумышленники маскируют его под программы популярных государственных и финансовых сервисов.

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ВТБ мошенники NFC
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