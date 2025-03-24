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Война Израиля с ХАМАС ,  
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ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командиров подразделений ХАМАС

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двоих командиров подразделений ХАМАС в секторе Газа.

Военные отметили, что в последние дни нанесли несколько ударов по объектам ХАМАС по всей территории эксклава.

В частности, в результате был убит заместитель командира бригады ХАМАС в Газе Ахмад Салман Авджа Шимали. По данным ЦАХАЛ, Шимали отвечал за наступление и формирование стратегии при подготовке атаки на объекты Израиля 7 октября 2023 года.

Кроме того, был ликвидирован командир батальона ХАМАС «Шеджайя» Джамиль Омар Джамиль Вадия. Он отвечал за развертывание сил батальона против израильских войск. Также ЦАХАЛ обвиняет его в участии в обстреле противотанковыми ракетами школьного автобуса в апреле 2011 года. Жертвой атаки стал 16-летний мальчик.

Член политбюро ХАМАС погиб при ударе Израиля по сектору Газа
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Повреждения в Хан-Юнисе

С 19 января между Израилем и ХАМАС действовал режим прекращения огня. Однако менее чем через два месяца боевые действия возобновились. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаках «на террористические объекты» ХАМАС и «Исламского джихада» (вторая по величине боевая группировка в Газе, признана в России террористической организацией и запрещена).

22 марта агентство Reuters сообщило, что член политбюро палестинского движения ХАМАС Салах аль-Бардавиль погиб в результате израильского удара по окрестностям города Хан-Юнис на юге сектора Газа. В результате удара также погибла жена аль-Бардавиля.

Тахер Аль-Ноно, советник руководства ХАМАС по связям со СМИ, выразил соболезнования в связи с гибелью аль-Бардавиля.

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Теги
ЦАХАЛ Израиль палестино-израильский конфликт ХАМАС
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