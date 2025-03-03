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Общество ,  
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Самолет Qantas аварийно сел в Сиднее из-за задымления в кабине пилотов

Фото: Jenny Evans / Getty Images
Фото: Jenny Evans / Getty Images

Самолет, летевший из Сиднея в другой австралийский город — Перт, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, после того как в кабине пилотов заметили дым. Об этом сообщает местный телеканал 9news.

Воздушное судно крупнейшей австралийской авиакомпании Qantas вылетело из Сиднея около 8:40 по местному времени, однако спустя 25 минут повернуло обратно. По данным 9news, посадка прошла успешно, в аэропорту самолет встретили аварийно-спасательные службы.

Информация о пострадавших не поступала. Телеканал уточняет, что в салоне дыма не была.

В Qantas сообщили, что самолет вернулся «после сообщения о технической проблеме», и пообещали доставить пассажиров в Перт другим рейсом. В компании добавили, что проверят судно и расследуют причины произошедшего.

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Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

23 февраля в Риме экстренно сел самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Нью-Йорка в Нью-Дели. Как сообщал ABC News со ссылкой на источники, причиной стала угроза взрыва. В римском аэропорту Roma-Fiumicino уточняли, что истребители ВВС Италии сопровождали самолет вплоть до территории воздушной гавани.

Высокопоставленный чиновник, знакомый с ситуацией, в беседе с ABC сообщил, что информация об угрозе взрыва поступила по электронной почте. Ее посчитали необоснованной, однако индийские власти настояли на проверке самолета перед посадкой в Нью-Дели.

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Теги
Самолеты Австралия аварийная посадка Сидней задымление
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