В посольстве ФРГ заявили об ожидании размещения ракет США в 2026 году
Германия по-прежнему ждет размещения американских дальнобойных ракет на своей территории в 2026 году, сообщили «Известиям» в немецком посольстве в Москве.
Решение о размещении было принято летом 2024 года, уточнили в диппредставительстве.
«Решение соответствует логике стратегии национальной безопасности, принятой федеральным правительством в октябре 2023 года в ответ на возросшую угрозу со стороны России», — отметили дипломаты.
Москва «уже давно» увеличила военный потенциал за счет ракет дальнего радиуса действия и крылатых ракет, подчеркнули в посольстве. В диппредставительстве Германии считают, что Россия продемонстрировала свою готовность «применять вооруженную силу, игнорируя международные соглашения».
В июле 2024 года пресс-служба Белого дома сообщила, что США приступят к «эпизодическому» размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году с планами постоянного размещения в будущем.
В Вашингтоне отметили, что дальнобойные огневые подразделения будут включать в себя SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».
Летом 2024 года президент России Владимир Путин предупреждал, что Россия ответит зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира.
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