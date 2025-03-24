 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В посольстве ФРГ заявили об ожидании размещения ракет США в 2026 году

Германия по-прежнему ждет размещения американских дальнобойных ракет на своей территории в 2026 году, сообщили «Известиям» в немецком посольстве в Москве.

Решение о размещении было принято летом 2024 года, уточнили в диппредставительстве.

«Решение соответствует логике стратегии национальной безопасности, принятой федеральным правительством в октябре 2023 года в ответ на возросшую угрозу со стороны России», — отметили дипломаты.

Москва «уже давно» увеличила военный потенциал за счет ракет дальнего радиуса действия и крылатых ракет, подчеркнули в посольстве. В диппредставительстве Германии считают, что Россия продемонстрировала свою готовность «применять вооруженную силу, игнорируя международные соглашения».

США назвали сроки размещения гиперзвукового оружия в Германии
Политика
Запуск ракеты&nbsp;Tomahawk

В июле 2024 года пресс-служба Белого дома сообщила, что США приступят к «эпизодическому» размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году с планами постоянного размещения в будущем.

В Вашингтоне отметили, что дальнобойные огневые подразделения будут включать в себя SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».

Летом 2024 года президент России Владимир Путин предупреждал, что Россия ответит зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира.

Читайте РБК в Telegram.

Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Германия США Евросоюз Дальнобойное оружие
Материалы по теме
Глава разведки ФРГ заявил о намерении России испытать единство Запада
Политика
Захарова заявила, что Россия не намерена нападать на Германию
Политика
Глава Минобороны Германии назвал соглашение Трампа с Путиным «пустышкой»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
В армии Британии отвергли план Стармера об отправке миротворцевПолитика, 03:43
Самолет казахстанской компании Air Astana вынужденно сел в БакуОбщество, 03:40
В посольстве ФРГ заявили об ожидании размещения ракет США в 2026 годуПолитика, 03:09
Во Владивостоке неизвестные подожгли стоянку с автомобилямиОбщество, 02:40
Нарисовавший граффити в Судже блогер записал видео с извинениямиПолитика, 02:37
Главу Нового банка развития БРИКС переизбрали на новый срокПолитика, 02:09
Болгария отказалась выдать России осужденного по делу об убийствеОбщество, 02:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Премьер-министр Канады объявил о досрочных парламентских выборахПолитика, 01:39
Президент Бразилии посетит Россию в маеПолитика, 01:09
Какие специалисты будут больше всего нужны в 2029 году. ИнфографикаЭкономика, 01:01
Над четырьмя регионами России сбили еще 28 беспилотниковПолитика, 00:48
В Краснодарском крае стая собак напала на подростковОбщество, 00:38
Чего ждать от «непрямых переговоров» России и Украины в Эр-РиядеПолитика, 00:33
Оппозиция проголосовала за выдвижение мэра Стамбула в президентыПолитика, 00:17