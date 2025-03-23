 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Астраханской области сообщили о повреждениях после атаки 20 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Жилое строение и автомобиль были повреждены при падении обломков одного из украинских беспилотников в северной части Астраханской области. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Игорь Бабушкин.

«К сожалению, при падении обломков одного из БПЛА пострадало жилое строение, автомобиль», — отметил губернатор.

Он также сослался на данные Минобороны, согласно которым, в регионе были нейтрализованы 20 дронов. По словам губернатора, службы РЭБ и ПВО Минобороны сработали штатно.

В Энгельсском районе ввели режим ЧС после атаки дронов
Политика
Фото:leonovmg / Telegram

По данным Минобороны, всего в ночь на 23 марта 2025 года силы ПВО сбили над Россией 59 украинских дронов. Помимо Астраханской области, атаки были отражены еще в шести регионах. В Ростовской области были сбиты 29 дронов, в Воронежской — три, в Волгоградской — три, в Крыму — два, еще по одному — в Курской и в Саратовской областях.

Читайте РБК в Telegram.

Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Астраханская область Игорь Бабушкин Минобороны дроны
Материалы по теме
Минобороны отчиталось об уничтожении 47 дронов над Россией за ночь
Политика
Над Воронежской областью сбили несколько дронов
Политика
Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 09:20
Вулин заявил об отсутствии в Сербии настроенных на диалог демонстрантовПолитика, 09:17
В каком возрасте траты у россиян выше всего. ИнфографикаФинансы, 09:00
Курс доллара в апреле 2025 года: чем закончится трехмесячное ралли рубляИнвестиции, 09:00
В Астраханской области сообщили о повреждениях после атаки 20 дроновПолитика, 08:55
Маск связал отказ ЮАР разрешить работу Starlink с «геноцидом белых»Технологии и медиа, 08:43
В Ставрополе завели дело из-за поджога подростками здания Союза ветерановОбщество, 08:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Маск на закрытом ужине с Трампом показал «фокус» с вилками и ложкамиПолитика, 08:14
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 08:03
Член политбюро ХАМАС погиб при ударе Израиля по сектору ГазаПолитика, 07:58
В Турции задержали 323 человека на фоне протестов в СтамбулеПолитика, 07:47
Минобороны сообщило об уничтожении 59 беспилотников над Россией за ночьПолитика, 07:26
На Украине начали применять цифровые метки для воинского учетаПолитика, 07:19
В аэропортах Саратова и Волгограда сняли ограничения на полетыПолитика, 07:18