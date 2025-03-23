В Астраханской области сообщили о повреждениях после атаки 20 дронов
Жилое строение и автомобиль были повреждены при падении обломков одного из украинских беспилотников в северной части Астраханской области. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Игорь Бабушкин.
«К сожалению, при падении обломков одного из БПЛА пострадало жилое строение, автомобиль», — отметил губернатор.
Он также сослался на данные Минобороны, согласно которым, в регионе были нейтрализованы 20 дронов. По словам губернатора, службы РЭБ и ПВО Минобороны сработали штатно.
По данным Минобороны, всего в ночь на 23 марта 2025 года силы ПВО сбили над Россией 59 украинских дронов. Помимо Астраханской области, атаки были отражены еще в шести регионах. В Ростовской области были сбиты 29 дронов, в Воронежской — три, в Волгоградской — три, в Крыму — два, еще по одному — в Курской и в Саратовской областях.
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