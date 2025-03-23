Минобороны: над Крымом, Курской и Белгородской областями сбили семь дронов

Над Крымом и еще двумя регионами сбили семь беспилотников

Силы ПВО сбили семь беспилотников над несколькими регионами России, заявило Минобороны.

Большая часть, пять дронов, уничтожены над Крымом, еще по одному — над Курской и Белгородской областями. Они были сбиты с 21:25 до 22:20 мск, сообщило ведомство.

До этого министерство отчиталось, что с 21:00 до 21:15 мск силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Крымом.

Вечером над Белгородской областью и Крымом были сбиты два БПЛА.

В ночь на 23 марта над регионами России уничтожили и перехватили 59 дронов — в частности, 29 из них над Ростовской областью и 20 над Астраханской, заявило Минобороны.