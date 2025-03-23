Над Крымом и еще двумя регионами сбили семь беспилотников
Силы ПВО сбили семь беспилотников над несколькими регионами России, заявило Минобороны.
Большая часть, пять дронов, уничтожены над Крымом, еще по одному — над Курской и Белгородской областями. Они были сбиты с 21:25 до 22:20 мск, сообщило ведомство.
До этого министерство отчиталось, что с 21:00 до 21:15 мск силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Крымом.
Вечером над Белгородской областью и Крымом были сбиты два БПЛА.
В ночь на 23 марта над регионами России уничтожили и перехватили 59 дронов — в частности, 29 из них над Ростовской областью и 20 над Астраханской, заявило Минобороны.
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