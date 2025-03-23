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Военная операция на Украине ,  
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Над Крымом и еще двумя регионами сбили семь беспилотников

Минобороны: над Крымом, Курской и Белгородской областями сбили семь дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили семь беспилотников над несколькими регионами России, заявило Минобороны.

Большая часть, пять дронов, уничтожены над Крымом, еще по одному — над Курской и Белгородской областями. Они были сбиты с 21:25 до 22:20 мск, сообщило ведомство.

До этого министерство отчиталось, что с 21:00 до 21:15 мск силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Крымом.

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Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

Вечером над Белгородской областью и Крымом были сбиты два БПЛА.

В ночь на 23 марта над регионами России уничтожили и перехватили 59 дронов — в частности, 29 из них над Ростовской областью и 20 над Астраханской, заявило Минобороны.

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