В Одесской области трое полицейских пострадали при взрыве в участке
В здании полиции в городе Беляевка Одесской области прогремел взрыв, трое полицейских пострадали, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
Взрыв произошел вечером 23 марта в тот момент, когда в офис зашла женщины с пакетом. По данным ведомства, внутри могла быть взрывчатка.
«Трое полицейских получили ранения. Им оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Зашедшая в здание девушка погибла в результате взрыва. Расследование произошедшего будет проводить управление Службы безопасности Украины (СБУ) по Одесской области.
Пресс-служба ведомства в Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta) сообщило, что СБУ классифицировала взрыв как попытку теракта. Досудебное расследование ведут по ст. 258 украинского Уголовного кодекса — террористический акт.
Летом 2024 года неизвестный ночью бросил гранату в фасад территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Буск в Золочевском районе Львовской области, после чего скрылся. Пострадавших в результате происшествия не было, повреждения получили окна и фасад здания.
В начале февраля в помещении ТЦК Ровенской области Украины произошел взрыв. В результате погиб человек, еще шестеро получили ранения.
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