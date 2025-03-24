 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Одесской области трое полицейских пострадали при взрыве в участке

В здании полиции в городе Беляевка Одесской области прогремел взрыв, трое полицейских пострадали, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Взрыв произошел вечером 23 марта в тот момент, когда в офис зашла женщины с пакетом. По данным ведомства, внутри могла быть взрывчатка.

«Трое полицейских получили ранения. Им оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Зашедшая в здание девушка погибла в результате взрыва. Расследование произошедшего будет проводить управление Службы безопасности Украины (СБУ) по Одесской области.

Пресс-служба ведомства в Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta) сообщило, что СБУ классифицировала взрыв как попытку теракта. Досудебное расследование ведут по ст. 258 украинского Уголовного кодекса — террористический акт.

В Ровенском военкомате на Украине произошел взрыв
Политика
Фото:tv0e_rivne / Telegram

Летом 2024 года неизвестный ночью бросил гранату в фасад территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Буск в Золочевском районе Львовской области, после чего скрылся. Пострадавших в результате происшествия не было, повреждения получили окна и фасад здания.

В начале февраля в помещении ТЦК Ровенской области Украины произошел взрыв. В результате погиб человек, еще шестеро получили ранения.

Читайте РБК в Telegram.

Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Одесская область взрыв Украина полиция
Материалы по теме
В Ровенском военкомате на Украине произошел взрыв
Политика
В одесском военкомате ответили на данные о драке с врачами скорой помощи
Политика
В Житомирской области начался митинг после смерти мужчины в военкомате
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
В Краснодарском крае стая собак напала на подростковОбщество, 00:38
Чего ждать от «непрямых переговоров» России и Украины в Эр-РиядеПолитика, 00:33
Оппозиция проголосовала за выдвижение мэра Стамбула в президентыПолитика, 00:17
В Одесской области трое полицейских пострадали при взрыве в участкеПолитика, 00:08
В МВД Белоруссии сообщили о еженедельном падении дронов в странеПолитика, 23 мар, 23:59
В Эр-Рияде завершилась встреча делегаций Украины и СШАПолитика, 23 мар, 23:45
Над Крымом и еще двумя регионами сбили семь беспилотниковПолитика, 23 мар, 23:11
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Экс-главу УСБ МВД по Ленобласти объявили в розыскОбщество, 23 мар, 22:56
Украина передала Эстонии список желаемой военной помощи на €100 млнПолитика, 23 мар, 22:46
В США допустили ведение боевых действий для сдерживания ИранаПолитика, 23 мар, 22:39
В Чехии военные стали чаще увольняться после начала конфликта на УкраинеПолитика, 23 мар, 21:54
Россиянка разгромно проиграла украинке на престижном турнире WTA в МайамиСпорт, 23 мар, 21:45
Экс-владельцу патронного завода в Подмосковье заочно дали 15 летПолитика, 23 мар, 21:44
В Подмосковье загорелось здание рядом с усадьбой ЛяминаОбщество, 23 мар, 21:14