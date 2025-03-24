В Одесской области трое полицейских пострадали при взрыве в участке

В здании полиции в городе Беляевка Одесской области прогремел взрыв, трое полицейских пострадали, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Взрыв произошел вечером 23 марта в тот момент, когда в офис зашла женщины с пакетом. По данным ведомства, внутри могла быть взрывчатка.

«Трое полицейских получили ранения. Им оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Зашедшая в здание девушка погибла в результате взрыва. Расследование произошедшего будет проводить управление Службы безопасности Украины (СБУ) по Одесской области.

Пресс-служба ведомства в Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta) сообщило, что СБУ классифицировала взрыв как попытку теракта. Досудебное расследование ведут по ст. 258 украинского Уголовного кодекса — террористический акт.

Летом 2024 года неизвестный ночью бросил гранату в фасад территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Буск в Золочевском районе Львовской области, после чего скрылся. Пострадавших в результате происшествия не было, повреждения получили окна и фасад здания.

В начале февраля в помещении ТЦК Ровенской области Украины произошел взрыв. В результате погиб человек, еще шестеро получили ранения.