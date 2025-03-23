Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на консультации с США
В город Эр-Рияд в Саудовской Аравии прибыла российская делегация на консультации с США, сообщает ТАСС со ссылкой на возглавляющего делегацию сенатора Григория Карасина.
Консультации экспертных групп, по его словам, начнутся утром в понедельник, 24 марта.
В воскресенье, 23 марта, в Эр-Рияде проходят американо-украинские переговоры. Как писал украинский министр обороны Рустем Умеров, они посвящены предложениям по защите энергообъектов и критической инфраструктуре.
От Украины кроме Умерова присутствуют замглавы офиса президента Павел Пелиса. В состав американской делегации вошли сотрудники спецпосланника президента по Украине Кита Келлога, помощники советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца и директор по политическому планированию Госдепа Майкл Антон.
Келлог анонсировал челночную дипломатию и непрямые переговоры США с Россией и Украиной в Саудовской Аравии.
Читайте РБК в Telegram.
Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ
Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео
Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов