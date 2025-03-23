Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на консультации с США

Эр-Рияд (Фото: Андрей Рыженко / ТАСС)

В город Эр-Рияд в Саудовской Аравии прибыла российская делегация на консультации с США, сообщает ТАСС со ссылкой на возглавляющего делегацию сенатора Григория Карасина.

Консультации экспертных групп, по его словам, начнутся утром в понедельник, 24 марта.

В воскресенье, 23 марта, в Эр-Рияде проходят американо-украинские переговоры. Как писал украинский министр обороны Рустем Умеров, они посвящены предложениям по защите энергообъектов и критической инфраструктуре.

От Украины кроме Умерова присутствуют замглавы офиса президента Павел Пелиса. В состав американской делегации вошли сотрудники спецпосланника президента по Украине Кита Келлога, помощники советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца и директор по политическому планированию Госдепа Майкл Антон.

Келлог анонсировал челночную дипломатию и непрямые переговоры США с Россией и Украиной в Саудовской Аравии.