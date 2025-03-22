Нацсистему противодействия DDoS-атакам задействовали для защиты Lovit

В отражении DDoS-атаки интернет-провайдера Lovit задействовали Национальную систему противодействия подобных атакам, сообщили в Роскомнадзоре. Сбои наблюдаются со вчерашнего утра, частично доступ жителям восстановили к вечеру

Фото: Vilgun / Shutterstock

В отражении кибератаки интернет-провайдера Lovit помогают специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), используя Национальную систему противодействия DDoS-атакам (НСПА), сообщили РБК в Роскомнадзоре.

Ведомство отмечает, что атака провайдера продолжается с 9:58 21 марта. «Мощность атаки на пике составляла до 65 Гбит/с, скорость — до 6.33 млн пакетов в секунду. Оператор связи восстанавливает работу сервисов. Частично доступ в интернет жители начали получать с 22 часов 21 марта», — рассказали в РКН.

Популярный в Москве и Санкт-Петербурге интернет-провайдер Lovit сообщил, что в результате атаки «были затронуты ключевые элементы инфраструктуры», что создало временные технические трудности в работе сервисов компании.

По данным Downdetector, наибольшее количество жалоб пришлось на время примерно с трех до девяти вечера 21 марта, а пик — приблизительно на 10:30 22-го. Пользователи жалуются на сбои в работе домашнего интернета, у кого-то интернет не работает вообще. К моменту публикации материала, из столичного региона поступало 30% жалоб, 25% — из Тверской области, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 10%.

Как пишет телеграм-канал Mash, Lovit — единственный провайдер в жилых комплексах застройщика «Пик». Из-за атаки и связанных с ней сбоев без интернета остались как жители ЖК, так и расположенные там магазины, отмечает канал — там не работают кассы.