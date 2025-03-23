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Военная операция на Украине ,  
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Медведев оценил реакцию Зеленского на внезапный звонок Макрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на звонок президента Франции Эмманюэля Макрона. Он вспомнил ситуацию, которая, по его словам, произошла в 1990-х годах на заседании правления компании среднего уровня.

По словам Медведева, генеральный директор на том заседании анонсировал в течение пяти минут телефонный звонок премьер-министра, позднее он случился, вспомнил зампред Совбеза.

«И действительно — звонок. Он снимает трубку и коротко повелительным тоном говорит: «Да, господин председатель правительства, спасибо. Все сделаем, позвоню вам!» И резко бросает трубку. Присутствующие не знают, что сказать, находясь в ... как бы помягче выразиться. А директор с видом триумфатора продолжает совещание. Кто звонил и по какому поводу, так никто, конечно, и не узнал», — написал Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, Зеленский, судя по всему, «устроил такой же цирк», когда изобразил во время пресс-конференции разговор с президентом Франции. Таким образом украинский президент хотел показать, кто старший на арене, предположил зампред Совбеза. Он назвал печальной сложившуюся ситуацию и напомнил, что от Зеленского «зависит судьба миллионов украинцев».

Медведев оценил реакцию Зеленского на внезапный звонок Макрона
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Политика
Эмманюэль Макрон

20 марта 2025 года Владимир Зеленский во время пресс-конференции взял трубку мобильного телефона и ответил: «Прости, Эмманюэль, у меня сейчас разговор с журналистами. Могу я перезвонить через 15–20 минут? Да, пожалуйста. Спасибо, Эмманюэль. Ага, отлично. Пока-пока».

Когда Зеленский положил трубку, он подтвердил журналистам, что только что говорил с Макроном, и они часто созваниваются, «раз в день в среднем». Украинский президент пояснил, что Киев и Париж связывают тесные отношения, а французский коллега ему «сильно помогает». «Я ему за это благодарен, и после нашего разговора я ему перезвоню», — добавил тогда Зеленский.

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Дмитрий Медведев Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон телефонный разговор
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Эмманюэль Макрон фото

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