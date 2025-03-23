Медведев оценил реакцию Зеленского на внезапный звонок Макрона
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на звонок президента Франции Эмманюэля Макрона. Он вспомнил ситуацию, которая, по его словам, произошла в 1990-х годах на заседании правления компании среднего уровня.
По словам Медведева, генеральный директор на том заседании анонсировал в течение пяти минут телефонный звонок премьер-министра, позднее он случился, вспомнил зампред Совбеза.
«И действительно — звонок. Он снимает трубку и коротко повелительным тоном говорит: «Да, господин председатель правительства, спасибо. Все сделаем, позвоню вам!» И резко бросает трубку. Присутствующие не знают, что сказать, находясь в ... как бы помягче выразиться. А директор с видом триумфатора продолжает совещание. Кто звонил и по какому поводу, так никто, конечно, и не узнал», — написал Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, Зеленский, судя по всему, «устроил такой же цирк», когда изобразил во время пресс-конференции разговор с президентом Франции. Таким образом украинский президент хотел показать, кто старший на арене, предположил зампред Совбеза. Он назвал печальной сложившуюся ситуацию и напомнил, что от Зеленского «зависит судьба миллионов украинцев».
20 марта 2025 года Владимир Зеленский во время пресс-конференции взял трубку мобильного телефона и ответил: «Прости, Эмманюэль, у меня сейчас разговор с журналистами. Могу я перезвонить через 15–20 минут? Да, пожалуйста. Спасибо, Эмманюэль. Ага, отлично. Пока-пока».
Когда Зеленский положил трубку, он подтвердил журналистам, что только что говорил с Макроном, и они часто созваниваются, «раз в день в среднем». Украинский президент пояснил, что Киев и Париж связывают тесные отношения, а французский коллега ему «сильно помогает». «Я ему за это благодарен, и после нашего разговора я ему перезвоню», — добавил тогда Зеленский.
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