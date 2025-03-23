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Военная операция на Украине ,  
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В Ахтубинске после атаки дронов обнаружили неразорвавшийся снаряд

Мэр Ахтубинска сообщил, что после атаки дронов найден неразорвавшийся снаряд
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Неразорвавшийся снаряд обнаружили в Ахтубинске после атаки украинских дронов. Об этом сообщил ТАСС врио главы города Александр Сиваков.

По его словам, в безопасное место были эвакуированы порядка 40 человек, временно отключили электро- и газоснабжение.

В своем телеграм-канале утром 23 марта 2025 года Сиваков сообщил, что в городе были найдены осколки, а также зафиксированы частичные повреждения зданий. Он также добавил, что в городе снят режим воздушной тревоги. Все ответственные службы находятся в активном режиме.

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По словам главы Астраханской области Игоря Бабушкина, в результате атаки дронов в регионе были повреждены жилое строение и автомобиль.

По данным Минобороны, всего в ночь на 23 марта 2025 года силы ПВО сбили над Астраханской областью 20 дронов. Всего над Россией были уничтожены 59 беспилотников.

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