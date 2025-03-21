Путин поручил создать систему идентификации дронов в реальном времени

Президент подписал перечень поручений по развитию беспилотной авиации в России. Кабмину предстоит ускорить создание спутниковой инфраструктуры, локализовать производство дронов и упростить их правовое регулирование

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по развитию беспилотных авиационных систем по итогам совещания, состоявшегося 28 января 2025 года. Кабмину необходимо принять меры для ускоренного развития беспилотной авиации, установив целевые показатели, которые позволят стране достичь технологического лидерства в этой сфере к 2030 году.

В числе поручений:

до 1 июня 2025 года необходимо проработать создание единой системы идентификации беспилотных летательных аппаратов, которая будет работать в режиме реального времени;

до 1 июня 2025 года правительство должно разработать и внедрить новый класс воздушного пространства, который упростит условия для эксплуатации беспилотников;

сформировать эффективную систему государственного управления в сфере беспилотной авиации, а также расширить экспериментальные правовые режимы, чтобы облегчить использование беспилотных летательных аппаратов в различных отраслях экономики.

Госинформсистема «ЭРА-ГЛОНАСС» готова выполнить функцию единой системы идентификации беспилотных воздушных судов в сроки, установленные поручением, сообщил РБК гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. По его словам, платформа мониторинга транспортных средств на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» ранее успешно протестирована в ряде регионов.

«В ближайший месяц в Калужской области мы расширим ее функционал — новым решением станет обмен данными с системами контроля неба. В случае необходимости они смогут передать команду на принудительную посадку, если беспилотник вошел, например, в зону охраняемого объекта, или в случае, когда к нескольким легальным дронам приближается неопознанный беспилотник», — поясняет Райкевич. Протестированное решение на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» создает предпосылки для снятия запретов на полеты гражданской беспилотной авиации, действующих в более чем 70 регионах страны. Поэтапная отмена ограничений ускорит развитие отрасли, повысит эффективность мер государственной поддержки и темпы внедрения авиабеспилотников в экономику России, убежден глава «ГЛОНАСС».

Следующим шагом станет использование в рамках системы идентификации беспилотных воздушных судов гибридных сетей связи, включающих спутниковый сегмент, которые разрабатываются на инфраструктуре «ЭРА-ГЛОНАСС» в рамках поручения главы государства для включения в Национальный проект «Беспилотные авиационные системы».

Путин также поручил повысить уровень локализации производства ключевых узлов (агрегатов и их компонентов) БАС, а также утвердить программы по созданию производственных линий полного цикла для производителей.

До 1 сентября 2025 года правительство должно проанализировать потребности в БАС для федеральных органов и организаций разных отраслей и утвердить план обеспечения этих потребностей. Кроме того, будет проводиться мониторинг цен на беспилотные авиационные системы.

Также с участием «Платформы Национальной технологической инициативы» поручено разработать меры по улучшению подготовки специалистов для отрасли и увеличить экспорт беспилотников и услуг с их использованием. Кабмину совместно с правительством Москвы и «Университетом Национальной технологической инициативы 2035» необходимо представить предложения по нормативно-правовому регулированию вопросов, касающихся допуска граждан к управлению БАС.

Дополнительно правительство обязано определить потребности российской экономики в высокоемких накопителях энергии для беспилотных систем и наладить производство таких устройств с использованием отечественных материалов.

Для расширения использования беспилотников в разных секторах экономики правительство совместно с Минобороны, ФСБ и представителями субъектов должно внести изменения в нормативно-правовые акты, которые будут уточнять полномочия органов власти для управления полетами беспилотников в разных регионах. Эти предложения должны быть подготовлены к 30 апреля 2025 года.

Наконец, для повышения автономности беспилотных систем, планируется внедрение технологий искусственного интеллекта в процессе их производства и эксплуатации. Эти меры должны быть реализованы до 1 июня 2025 года при сотрудничестве с «Платформой Национальной технологической инициативы» и Сбербанком.