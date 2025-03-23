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Политика ,  
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Вулин заявил об отсутствии в Сербии настроенных на диалог демонстрантов

В Сербии из числа протестующих студентов нет никого, кто выступал бы за диалог с властями страны, несмотря на то, что такие переговоры ранее предлагались. Такое мнение в интервью «РИА Новости» выразил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Мы ощущаем ответственность, и мы предлагали факультетам и вузам переговоры. Но когда ректор Белградского университета вам заявляет, что он не уполномочен и не может разговаривать, то кто может, с кем нам разговаривать? На противоположной стороне нет никого, кто выступает за диалог», — сказал Вулин.

Вице-премьер считает, что демонстранты «соревнуются в том, кто дольше выдержит в протесте и кто найдет более важное оправдание тому, чтобы протест был продолжен». Вулин полагает, что протесты демонстрантов в будущем продолжатся.

Больше 100 тыс. человек вышли на антиправительственный протест в Белграде
Политика

В Сербии продолжаются антиправительственные демонстрации студентов и оппозиции из-за гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.

Масштабная акция протеста в Белграде прошла 16 марта 2025 года. По словам президента Александра Вучича, во время протестов 56 человек получили травмы, еще 22 участника акции были арестованы. Митинг проходил перед парламентом страны (Народная Скупщина) и на площади Славия, расположенной в нескольких кварталах от здания Скупщины. Участники акции выступали против Вучича, в частности они несли плакаты с надписью «Ему конец!». Протестующие также жгли пиротехнику, дымовые шашки и взрывали петарды.

Вулин заявил об отсутствии в Сербии настроенных на диалог демонстрантов
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