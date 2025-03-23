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Военная операция на Украине ,  
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На Украине начали применять цифровые метки для воинского учета

«Страна»: на Украине начали применять цифровые метки для воинского учета
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Военная операция на Украине

В мобильном приложении «Резерв+», используемом для военного учета в Украине, у некоторых военнообязанных начала появляться специальная метка — красная полоса со значком и требованием обновить данные, сообщает «Страна».

По данным юристов, это может свидетельствовать об объявлении человека в розыск за неявку по повестке, хотя многие из отмеченных таким образом граждан заявляют, что никаких официальных уведомлений не получали.

По словам одного из юристов, отметки начали появляться у людей, которые повесток не получали и не нарушали правил воинского учета.

«Такого человека предприятие уже не может забронировать», — отметил юрист.

Специалисты указывают, что в некоторых случаях причиной внесения в список может быть автоматическая фиксация неявки из-за недоставленной повестки. В Министерстве обороны пообещали в ближайшее время уточнять конкретные основания появления метки, среди которых может быть непрохождение врачебной комиссии в течение года или официальная неявка.

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Фото:Drop of Light / Shutterstock

Осенью на Украине неоднократно появлялись сообщения о массовых облавах на мужчин призывного возраста, проводимых сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Издание The Telegraph писало, что такие мероприятия превратились в своеобразную «игру в кошки-мышки» между призывниками и военными.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что в ходе мобилизации на Украине людей забирают с улиц. Глава государства сравнил это с отловом бездомных животных.

«Они набирают людей с улиц, как я уже говорил на коллегии Минобороны, как бродячих собак хватают. Но животных хотя бы размещают в приютах, а здесь просто отправляют под пули», — сказал тогда российский президент.

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Украина повестка военнослужащие мобильные приложения Военная операция на Украине
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