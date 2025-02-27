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Военная операция на Украине ,  
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Работники ТЦК получали $150 тыс. в месяц за освобождения от службы в ВСУ

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Военная операция на Украине

В Тернопольской области на западе Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) зарабатывали по $150 тыс. в месяц, вымогая деньги за освобождение от мобилизации, сообщила пресс-служба Тернопольского областного управления полиции в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией на территории России и запрещена).

«До 150 тыс. долларов в месяц зарабатывали на военнообязанных <...> Чиновники создавали искусственные препятствия в получении документов для лиц, которые имели законное право на отсрочку, мобилизовали их, а впоследствии за определенную сумму освобождали от военной службы», — говорится в сообщении.

Информация об этом поступила в органы служб правопорядка Украины еще в начале 2024 года. Организатором преступной группы стал и.о. начальника одного из районных ТЦК, у него были четверо сообщников — три подчиненных и один сотрудник мобилизационного отдела городского совета.

За освобождение от мобилизации они требовали от $1 тыс. до $15 тыс. Кроме этого, злоумышленники брали в качестве платы вместо денег дизельное топливо. От их действий пострадали около 150 человек.

Их подозревают в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса Украины — получение незаконной выгоды, в том числе в крупном размере, незаконное лишение свободы человека, причинение телесных повреждений. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

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Фото:Pierre Crom / Getty Images

После начала спецоперации украинские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию. В апреле 2024 года ее ужесточили — с 27 до 25 лет снизили призывной возраст.

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