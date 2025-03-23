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В США посетителей Диснейленда эвакуировали после возгорания холодильника

В США посетителей Диснейленда эвакуировали после возгорания холодильника
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В США на территории тематического парка Epcot в «Диснейленде» вспыхнул пожар, из-за инцидента пришлось эвакуировать некоторых посетителей аттракциона «Приключения Реми в мире Рататуй». Об этом сообщает Fox 35 Orlando.

По данным представителей Disney, возгорание произошло в служебной зоне за павильоном Франции. Пожар начался 22 марта, во второй половине дня, а первые кадры с места ЧП появились в соцсетях около 19:00. К 19:20 возгорание было ликвидировано. В этот день парк должен был закрыться в 21:00. Пострадавших нет.

Walt Disney World Resort («Диснейленд») — американский развлекательный курортный комплекс, расположенный примерно в 30 км юго-западу от Орландо, штат Флорида.

По информации Disney, причиной пожара стало возгорание холодильной камеры в служебной зоне. Несмотря на отсутствие жертв, густой дым был хорошо виден как внутри парка, так и за его пределами.

Инцидент произошел в разгар весенних каникул и совпал с проведением Фестиваля цветов и садов Epcot, который продлится до 2 июня.

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Фото:Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

В апреле 2023 года в калифорнийском «Диснейленде» вспыхнул пожар на «Острове Тома Сойера» во время вечернего шоу Fantasmic.

Возгорание произошло в момент, когда на сцене должна была появиться инсталляция с драконом. По предварительным данным, причиной пожара стала утечка жидкости для зажигания, которая вытекала изо рта фигуры перед тем, как та воспламенилась.

Пожарная служба Анахайма, где расположен парк, подтвердила, что пострадавших нет. Посетителей эвакуировали с места, где проводилось шоу.

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Диснейленд США Флорида Орландо пожар эвакуация
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