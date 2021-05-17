Парижский «Диснейленд» назвал дату возобновления работы

С 15 декабря 2020 года в Нидерландах ввели почти полный локдаун: были закрыты все кафе, музеи, парикмахерские и салоны красоты, а также магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. В январе власти также объявили комендантский час, в марте ограничения частично смягчили. В апреле власти Нидерландов объявили, что не будут с 21 апреля смягчать ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как это планировалось ранее.

«Диснейленд» приостановил работу в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Он вновь открылся в июле, но с ограничениями по посещаемости и продажей билетов по предварительной записи. Из-за второй волны пандемии парк вновь закрылся в конце октября. В январе 2021 года администрация парижского «Диснейленда» снова отложила возобновление работы парка, который планировалось открыть 13 февраля. Тогда парк запланировали открыть 2 апреля, но опять сообщили о переносе из-за ситуации с коронавирусом в Европе.