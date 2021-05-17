Парижский «Диснейленд» назвал дату возобновления работы
Парки развлечений «Диснейленд» в Париже вновь откроются с 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба парков в Twitter.
«Disneyland Park, Walt Disney Studios Park, Disney's Newport Bay Club и Disney Village откроются 17 июня», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что открытие парков будет сопровождаться усилением мер по охране здоровья и безопасности.
Вместе с тем в Министерстве здравоохранения Нидерландов заявили об открытии парков развлечений с 19 мая в связи с ослаблением ограничений по борьбе с коронавирусом. «С 19 мая будут открыты тренажерные залы, парки развлечений, музеи под открытым небом. Также веранды теперь могут работать до 20:00», — указано в сообщении.