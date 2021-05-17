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Пандемия коронавируса ,  
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Парижский «Диснейленд» назвал дату возобновления работы

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Парки развлечений «Диснейленд» в Париже вновь откроются с 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба парков в Twitter.

«Disneyland Park, Walt Disney Studios Park, Disney's Newport Bay Club и Disney Village откроются 17 июня», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что открытие парков будет сопровождаться усилением мер по охране здоровья и безопасности.

Вместе с тем в Министерстве здравоохранения Нидерландов заявили об открытии парков развлечений с 19 мая в связи с ослаблением ограничений по борьбе с коронавирусом. «С 19 мая будут открыты тренажерные залы, парки развлечений, музеи под открытым небом. Также веранды теперь могут работать до 20:00», — указано в сообщении.

В Нидерландах сохранят ограничения из-за COVID до конца апреля
Политика
Фото:Piroschka Van De Wouw / Reuters

С 15 декабря 2020 года в Нидерландах ввели почти полный локдаун: были закрыты все кафе, музеи, парикмахерские и салоны красоты, а также магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. В январе власти также объявили комендантский час, в марте ограничения частично смягчили. В апреле власти Нидерландов объявили, что не будут с 21 апреля смягчать ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как это планировалось ранее.

«Диснейленд» приостановил работу в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Он вновь открылся в июле, но с ограничениями по посещаемости и продажей билетов по предварительной записи. Из-за второй волны пандемии парк вновь закрылся в конце октября. В январе 2021 года администрация парижского «Диснейленда» снова отложила возобновление работы парка, который планировалось открыть 13 февраля. Тогда парк запланировали открыть 2 апреля, но опять сообщили о переносе из-за ситуации с коронавирусом в Европе.

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Париж Парк аттракционов Disney Диснейленд
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