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В калифорнийском «Диснейленде» загорелся дракон. Видео

Кадры пожара в калифорнийском «Диснейленде»

В калифорнийском «Диснейленде» загорелся дракон. Видео
Video

В Калифорнии произошел пожар на «Острове Тома Сойера» в «Диснейленде» во время шоу «Fantasmic», сообщает KABC News.

Загорелась инсталляция с драконом, которую должны были использовать в шоу под названием Fantasmic.

Пожарная служба Анахайма — города в Калифорнии, где расположен «Диснейленд», — сообщила, что пострадавших нет. Степень повреждения аттракционов неясна, как и сумма причиненного парк ущерба. Гостей парка эвакуировали.

Причиной пожара, по предварительным данным, является утечка жидкости для зажигания, которая капала изо рта загоревшегося дракона.

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Диснейленд Калифорния США Пожар
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