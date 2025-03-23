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Общество ,  
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Число пострадавших в массовом ДТП под Тулой выросло до десяти

Число пострадавших в массовом ДТП под Тулой с участием четырех легковых автомобилей, в результате которого погибла женщина, возросло до десяти. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тульской области.

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести, пять несовершеннолетних детей.

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22 марта в Тульской области на 199-м км трассы М-2 произошла крупная авария с участием четырех легковых автомобилей.

В результате ДТП погибла женщина, еще несколько человек получили травмы, в том числе дети в возрасте трех, шести, 12 и 13 лет. Один из водителей оказался зажат в салоне автомобиля — его деблокировали спасатели и передали медикам. Все пострадавшие были госпитализированы.

Авария произошла на выезде из Тулы перед поселком Первомайский, уточняла «Тульская служба новостей». Один из автомобилей выехал на встречную полосу, еще две машины после столкновения оказались в кювете.

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