Один человек погиб и девять пострадали в массовом ДТП в Тульской области

В Тульской области на 199-м км трассы М-2 столкнулись четыре легковых автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, в результате аварии погибла женщина. Еще девять человек получили травмы, среди них дети в возрасте трех, шести, 12 и 13 лет.

Одного из водителей зажало в машине, его деблокировали спасатели и передали медикам. Все пострадавшие госпитализированы.

Как сообщает «Тульская служба новостей» со ссылкой на очевидцев, авария произошла на выезде из Тулы перед поселком Первомайский. Один из автомобилей оказался на встречной полосе, еще две машины вылетели в кювет по обе стороны дороги.

Информация о причинах столкновения отсутствует. По данным издания, движение автомобилей около места аварии затруднено в обе стороны.

В Карымском районе Забайкальского края на трассе «Амур» в ночь с 21 на 22 февраля произошла авария, в результате которой погибли четыре человека, включая двоих несовершеннолетних.

19-летний водитель не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. После столкновения автомобиль перевернулся. Водитель, пассажир 1999 года рождения и две 17-летние девушки погибли на месте. Еще две пассажирки получили травмы и были госпитализированы.

Как уточнили в полиции, у водителя не было водительского удостоверения.