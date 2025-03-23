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Общество ,  
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Три человека погибли в результате стрельбы в парке Нью-Мексико

В американском городе Лас-Крусес (штат Нью-Мексико) произошла стрельба, в результате которой погибли три человека и еще как минимум 15 получили ранения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел вечером 21 марта в местном парке. Среди погибших — двое 19-летних и один 16-летний, возраст пострадавших — от 16 до 36 лет. Раненых доставили в местные больницы, некоторых эвакуировали в Медицинский центр Университета Эль-Пасо в Техасе.

По данным очевидцев, стрельба произошла во время ежемесячной встречи владельцев спорткаров. По их словам, незадолго до начала стрельбы между двумя группами людей произошел конфликт, после чего был открыт огонь. По данным правоохранителей, всего было выпущено порядка 60 пуль из пистолетов.

Полиция пока не установила личности стрелков и их мотивы, никто не арестован.

Мужчина пострадал при стрельбе в студии звукозаписи в Голливуде
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Фото:theroomstudios.us

8 марта в центре канадского Торонто неизвестный открыл огонь по посетителям бара. В результате были ранены не менее 12 человек. 

По данным полиции, подозреваемый был одет в черную балаклаву и скрылся с места преступления на серебристом автомобиле.

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