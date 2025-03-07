 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мужчина пострадал при стрельбе в студии звукозаписи в Голливуде

Фото: theroomstudios.us
Фото: theroomstudios.us

По меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в студии звукозаписи в Лос-Анджелесе, сообщает KTLA.

По данным телестанции, сообщение о стрельбе поступило в полицию 6 марта около 10 часов вечера из студии звукозаписи The Room, расположенной по адресу 4550 Мелроуз-авеню в Восточном Голливуде.

Прибывшие на место происшествия офицеры полиции обнаружили мужчину с огнестрельным ранением, который был доставлен в местную больницу. Личность пострадавшего не установлена, его состояние не уточняется.

Сотрудники полиции установили оцепление, но к тому моменту стрелявший уже скрылся с места происшествия. По одной из версий правоохранительных органов, преступник уехал на белом автомобиле Audi. Подробности о подозреваемом пока не раскрыты.

На месте происшествия был задержан один человек, но его участие в инциденте пока не подтверждено.

В Бельгии разыскивают открывших стрельбу на ж/д станции мужчин
Общество

В январе возле ночного клуба Amazura в Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой пострадали как минимум 10 человек. По информации местных СМИ, пострадавшие были доставлены в больницы, в том числе в Детский медицинский центр Коэна. Представители полиции не раскрыли точное количество пострадавших, но уточнили, что никто из них не находился в критическом состоянии.

В розыск был объявлен серый автомобиль марки Infiniti, который, по данным свидетелей, покинул место происшествия после инцидента.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Лос-Анджелес США стрельба огнестрельное ранение
Материалы по теме
В Германии произошла стрельба у начальной школы
Общество
В правительственном квартале Дамаска звучит стрельба
Политика
В Филадельфии произошла стрельба на мусульманском празднике
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 17:33
Ветеран футбольного «Зенита» Храповицкий умер в возрасте 89 летСпорт, 21:01
Рождаемость в ЕС рухнула до 60-летнего минимумаОбщество, 20:44
Прокуратура раскрыла суть претензий к блогеру МитрошинойОбщество, 20:35
Трамп оценил, с Украиной или Россией проще договоритьсяПолитика, 20:26
Мужчина пострадал при стрельбе в студии звукозаписи в ГолливудеОбщество, 20:21
Российского форварда второй раз за пять недель обменяли в НХЛСпорт, 20:19
Юлия Высоцкая опровергла продажу «Едим дома»Общество, 20:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Краснодар» разгромил «Пари НН» и возглавил турнирную таблицу РПЛСпорт, 20:00
Житель Курской области подорвался на растяжкеПолитика, 19:45
В «Т-Инвестициях» предсказали снижение ставки ЦБ до 13% к концу годаИнвестиции, 19:44
Число пострадавших в цирке в Самарской области увеличилось до восьмиОбщество, 19:33
Российская шахматистка выиграла юниорский чемпионат мираСпорт, 19:31
Bloomberg сообщил о готовности России обсудить перемирие с УкраинойПолитика, 19:30
«Нафтогаз» договорился с польской Orlen о поставках СПГЭкономика, 19:26