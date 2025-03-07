Мужчина пострадал при стрельбе в студии звукозаписи в Голливуде

Фото: theroomstudios.us

По меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в студии звукозаписи в Лос-Анджелесе, сообщает KTLA.

По данным телестанции, сообщение о стрельбе поступило в полицию 6 марта около 10 часов вечера из студии звукозаписи The Room, расположенной по адресу 4550 Мелроуз-авеню в Восточном Голливуде.

Прибывшие на место происшествия офицеры полиции обнаружили мужчину с огнестрельным ранением, который был доставлен в местную больницу. Личность пострадавшего не установлена, его состояние не уточняется.

Сотрудники полиции установили оцепление, но к тому моменту стрелявший уже скрылся с места происшествия. По одной из версий правоохранительных органов, преступник уехал на белом автомобиле Audi. Подробности о подозреваемом пока не раскрыты.

На месте происшествия был задержан один человек, но его участие в инциденте пока не подтверждено.

В январе возле ночного клуба Amazura в Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой пострадали как минимум 10 человек. По информации местных СМИ, пострадавшие были доставлены в больницы, в том числе в Детский медицинский центр Коэна. Представители полиции не раскрыли точное количество пострадавших, но уточнили, что никто из них не находился в критическом состоянии.

В розыск был объявлен серый автомобиль марки Infiniti, который, по данным свидетелей, покинул место происшествия после инцидента.