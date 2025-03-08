В результате стрельбы в Торонто пострадали 12 человек

Неизвестный открыл стрельбу в центре канадского Торонто, сообщает телеканал Sky со ссылкой на полицию.

Мужчина напал на посетителей бара. Минимум 12 человек получили ранения, некоторые пострадавшие в критическом состоянии. Четверо получили не опасные для жизни травмы.

Подозреваемого ищет полиция. По данным сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый был в черной балаклаве, очевидцы видели, как он скрылся с места преступления на серебристой машине.

7 марта в студии звукозаписи в Лос-Анджелесе произошла стрельба, по меньшей мере один человек пострадал. Прибывшие на место ЧП офицеры полиции обнаружили мужчину с огнестрельным ранением, которого доставили в местную больницу.

По одной из версий правоохранительных органов, преступник уехал на белом автомобиле Audi. На месте происшествия был задержан один человек.