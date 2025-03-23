В ЮАР при крушении самолета на авиашоу погиб пилот

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) на авиашоу West Coast Air Show в городе Салданья произошла авиакатастрофа, в результате которой разбился реактивный самолет Impala. Об этом сообщает IOL. По данным спасательных служб, пилот погиб на месте.

Инцидент произошел во время показательного выступления. Самолет рухнул на землю и загорелся на глазах у более чем 2 тыс. зрителей, после чего мероприятие досрочно завершили.

Авиашоу в Салданье стартовало 21 марта. Как сообщает IOL, организаторы заранее предупреждали участников и зрителей, что из-за сложных погодных условий в прибрежной зоне возможны изменения в программе. Расписание корректировалось каждое утро с учетом технического состояния самолетов, а также тумана и внезапных порывов ветра.

Организаторы на данный момент не сделали официального заявления по факту крушения. Причины катастрофы выясняются.

В сентябре 2022 года во время воздушных гонок в американском Рино произошло крушение самолета, в результате которого погиб пилот. После инцидента Ассоциация воздушных гонок Рино отменила все оставшиеся мероприятия соревнований в 2022 году.