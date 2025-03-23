В ЮАР при крушении самолета на авиашоу погиб пилот
В Южно-Африканской Республике (ЮАР) на авиашоу West Coast Air Show в городе Салданья произошла авиакатастрофа, в результате которой разбился реактивный самолет Impala. Об этом сообщает IOL. По данным спасательных служб, пилот погиб на месте.
Инцидент произошел во время показательного выступления. Самолет рухнул на землю и загорелся на глазах у более чем 2 тыс. зрителей, после чего мероприятие досрочно завершили.
Авиашоу в Салданье стартовало 21 марта. Как сообщает IOL, организаторы заранее предупреждали участников и зрителей, что из-за сложных погодных условий в прибрежной зоне возможны изменения в программе. Расписание корректировалось каждое утро с учетом технического состояния самолетов, а также тумана и внезапных порывов ветра.
Организаторы на данный момент не сделали официального заявления по факту крушения. Причины катастрофы выясняются.
В сентябре 2022 года во время воздушных гонок в американском Рино произошло крушение самолета, в результате которого погиб пилот. После инцидента Ассоциация воздушных гонок Рино отменила все оставшиеся мероприятия соревнований в 2022 году.
Читайте РБК в Telegram.
Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ
Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео
Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов