В Индии при крушении военного вертолета погиб пилот

Dертолет Dhruv (Фото: Aijaz Rahi / AP )

Пилот индийской армии погиб, еще один пострадал в результате крушения легкого военного вертолета Dhruv в регионе Джамму и Кашмир. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на представителя Министерства обороны Индии.

Инцидент произошел в понедельник в 19:15 (16:45 мск). Как сообщили в Минобороны Индии, пострадавший пилот госпитализирован, он находится в критическом состоянии.

The Times of India сообщает, что вертолет следовал из города Патханкот и разбился при аварийной посадке.

Ранее трое военнослужащих погибли при крушении вертолета Национальной гвардии UH-60 Black Hawk («Черный ястреб») в США. Вертолет, использовавшийся для медицинской эвакуации, выполнял тренировочный полет. Он рухнул на фермерском поле вблизи города Мендон и загорелся.