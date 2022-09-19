В Неваде самолет разбился во время авиагонок

Во время воздушных гонок в Рино, штат Невада, самолет потерпел крушение, пилот погиб, все мероприятия в рамках соревнований в этом году отменяются, сообщила Ассоциация воздушных гонок Рино в Twitter.

Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление (Federal Aviation Administration, FAA) расследуют инцидент, добавили в ассоциации.

На место происшествия выехали сотрудники офиса шерифа округа Уошо, там работает судмедэксперт, передает Fox News. «Офис шерифа округа Уошо реагирует на авиакатастрофу, связанную с воздушными гонками, в районе 13945 Ред-Рок-роуд. Пожалуйста, избегайте этого района», — сказали телеканалу в офисе шерифа.

По словам очевидцев, самолет загорелся после падения.

Накануне легкий самолет Sonex Xenos и одномоторный самолет Cessna 172 столкнулись в воздухе в округе Болдер, штат Колорадо, в результате погибли три человека, двое из них — пассажиры Cessna 172.

Самолеты столкнулись неподалеку от аэропорта Вэнс-Брэнд в муниципалитете Лонгмонт в 8:50 утра по местному времени (16:50 мск). Они упали в двух разных местах: один приземлился на деревья, а другой врезался в соседнее поле, рассказали представители офиса шерифа. Причины аварии сразу установить не удалось.