В Неваде самолет разбился во время авиагонок

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Володин заявил, что наступление Киева разочаровало «западных спонсоров» Политика, 10:01
Что происходит с сырьем во время рецесcий и как на этом заработать Pro, 10:01
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 09:56
Генсек ООН назвал не очень хорошей идеей ограничения по визам для россиян Политика, 09:55
Курс биткоина опустился ниже $18,5 тыс. Крипто, 09:53
Как Потанин решил раздать 25% «Норильского никеля» работникам. Видео Бизнес, 09:53
Из Астаны в Нур-Султан и обратно. Как меняла названия столица Казахстана Политика, 09:40
Мэр Одессы предложил создать парк «имперского и советского прошлого» Политика, 09:40
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Названы районы Москвы с наибольшим приростом цен на элитное жилье Недвижимость, 09:38
Биржевые цены на газ упали ниже 1900 впервые с 26 июля Инвестиции, 09:34
Охота на «черных лебедей»: как повысить эффективность работы сознания Pro, 09:34
Коррекция фигуры: что можно сделать без хирургии и реабилитации РБК и Вирсавия, 09:33
В Британии завершилось публичное прощание с Елизаветой II Политика, 09:32
Минфин предложил дать контроль за исполнением контрсанкций ФТС, ФНС и ЦБ Бизнес, 09:22
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

В Неваде самолет разбился во время авиагонок

Во время воздушных гонок в Рино, штат Невада, самолет потерпел крушение, пилот погиб, все мероприятия в рамках соревнований в этом году отменяются, сообщила Ассоциация воздушных гонок Рино в Twitter.

Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление (Federal Aviation Administration, FAA) расследуют инцидент, добавили в ассоциации.

На место происшествия выехали сотрудники офиса шерифа округа Уошо, там работает судмедэксперт, передает Fox News. «Офис шерифа округа Уошо реагирует на авиакатастрофу, связанную с воздушными гонками, в районе 13945 Ред-Рок-роуд. Пожалуйста, избегайте этого района», — сказали телеканалу в офисе шерифа.

По словам очевидцев, самолет загорелся после падения.

Три человека погибли при столкновении двух легких самолетов в США
Общество

Накануне легкий самолет Sonex Xenos и одномоторный самолет Cessna 172 столкнулись в воздухе в округе Болдер, штат Колорадо, в результате погибли три человека, двое из них — пассажиры Cessna 172.

Самолеты столкнулись неподалеку от аэропорта Вэнс-Брэнд в муниципалитете Лонгмонт в 8:50 утра по местному времени (16:50 мск). Они упали в двух разных местах: один приземлился на деревья, а другой врезался в соседнее поле, рассказали представители офиса шерифа. Причины аварии сразу установить не удалось.

Читайте на РБК Pro
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Теория U: как принимать верные решения в бизнесе и жизни
Статьи
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Pro
Фото: Fox Photos / Getty Images Почему умственная работа выматывает и что с этим делать
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Юань все дешевле: стоит ли россиянам покупать валюту КНР
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость
Инструкции
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Минфин снова размещает ОФЗ. Стоит ли инвестировать в госдолг
Статьи

Теги
гонки пилот гибель
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Три человека погибли при столкновении двух легких самолетов в США
Общество
Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Екатеринбург из-за проблем с шасси
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter