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Общество ,  
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Четыре человека погибли в аварии в Забайкальском крае

В Карымском районе Забайкальского края погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в ночь с 21 на 22 февраля на федеральной автодороге «Амур» около села Нарын-Талачи. По предварительной информации, 19-летний местный житель не справился с управлением и наехал на металлическое дорожное ограждение.

В результате столкновения машина опрокинулась. Погибли водитель, пассажир 1999 года рождения и две 17-летние пассажирки. Еще двух девушек-пассажирок госпитализировали.

В полиции уточнили, что у водителя не было водительского удостоверения.

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Новосибирской области
Общество

В пресс-службе прокуратуры Забайкалья добавили, что началась проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.

Во время проверки оценят соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и профилактике правонарушений. По выявленным нарушениям будут меры прокурорского реагирования.

Также ночью 22 февраля один человек погиб и еще один пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Новосибирской области.

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