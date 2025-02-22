Четыре человека погибли в аварии в Забайкальском крае
В Карымском районе Забайкальского края погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в ночь с 21 на 22 февраля на федеральной автодороге «Амур» около села Нарын-Талачи. По предварительной информации, 19-летний местный житель не справился с управлением и наехал на металлическое дорожное ограждение.
В результате столкновения машина опрокинулась. Погибли водитель, пассажир 1999 года рождения и две 17-летние пассажирки. Еще двух девушек-пассажирок госпитализировали.
В полиции уточнили, что у водителя не было водительского удостоверения.
В пресс-службе прокуратуры Забайкалья добавили, что началась проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.
Во время проверки оценят соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и профилактике правонарушений. По выявленным нарушениям будут меры прокурорского реагирования.
Также ночью 22 февраля один человек погиб и еще один пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Новосибирской области.
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