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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн назвал число эвакуированных из курского приграничья

Хинштейн: из освобожденного курского приграничья эвакуировали более 570 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За десять дней из освобожденных населенных пунктов в Курской области эвакуировали более 570 человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Всего с 12 марта на сегодняшний день из 27 освобожденных населенных пунктов курского приграничья эвакуирован 571 человек, среди них 16 детей. 223 человека сейчас размещены в ПВР, 348 жителей забрали их близкие», — написал он в своем телеграм-канале.

Всех эвакуированных, по словам Хинштейна, осматривают сотрудники скорой помощи и территориального центра медицины катастроф (ТЦМК). Нуждающихся в госпитализации оперативно направляют в больницы. Всего в эвакуации приняли участие 15 бригад скорой помощи и четыре бригады ТЦМК.

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Политика
Фото:Станислав Крсильников / РИА Новости

К понедельнику, 17 марта, из освобожденных населенных пунктов в Курской области были эвакуированы 423 человека, из них 15 детей, по состоянию на 15 марта — 275 человек, в том числе 11 детей.

8 марта российские войска начали наступление на нескольких направлениях в Курской области. 12 марта Минобороны сообщило об освобождении в регионе более 1,1 тыс. кв. км, что составляет 86% ранее занятой ВСУ территории.

На следующий день командование группировки войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что операция по освобождению занятых украинскими войсками территорий Курской области вошла в завершающую стадию.

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Александр Хинштейн Курская область эвакуация ПВР
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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