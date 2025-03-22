Дрон ВСУ атаковал автомобиль полиции в Запорожской области

Дрон ВСУ атаковал автомобиль полиции в Каменке-Днепровской в Запорожской области

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В Каменке-Днепровской в Запорожской области украинский беспилотник атаковал автомобиль полиции, сообщили в районной администрации, передает ТАСС.

Атака произошла около 12:00 мск. Транспорт получил повреждения, пострадавших нет. Кроме того, отметили в администрации, была зафиксирована атака дрона рядом с отделением полиции.

В тот же день запорожский минздрав сообщил, что женщина пострадала при атаке дрона в селе Верхняя Криница Васильевского муниципального округа.

«Женщина с минно-взрывной травмой и ожогами средней степени тяжести госпитализирована в местную больницу», — говорится в сообщении.

Накануне вечером глава Запорожской администрации, подконтрольной украинской стороне, сообщал, что в регионе прозвучали взрывы, сработала система ПВО.

Запорожская область наряду с Херсонской и республиками Донбасса осенью 2022 года по итогам референдума вошла в состав России. Часть региона, в том числе и город Запорожье, остается под контролем Киева. Украина не признает итоги голосования.