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Военная операция на Украине ,  
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Дрон ВСУ атаковал автомобиль полиции в Запорожской области

Дрон ВСУ атаковал автомобиль полиции в Каменке-Днепровской в Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Каменке-Днепровской в Запорожской области украинский беспилотник атаковал автомобиль полиции, сообщили в районной администрации, передает ТАСС.

Атака произошла около 12:00 мск. Транспорт получил повреждения, пострадавших нет. Кроме того, отметили в администрации, была зафиксирована атака дрона рядом с отделением полиции.

В тот же день запорожский минздрав сообщил, что женщина пострадала при атаке дрона в селе Верхняя Криница Васильевского муниципального округа.

«Женщина с минно-взрывной травмой и ожогами средней степени тяжести госпитализирована в местную больницу», — говорится в сообщении.

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Накануне вечером глава Запорожской администрации, подконтрольной украинской стороне, сообщал, что в регионе прозвучали взрывы, сработала система ПВО.  

Запорожская область наряду с Херсонской и республиками Донбасса осенью 2022 года по итогам референдума вошла в состав России. Часть региона, в том числе и город Запорожье, остается под контролем Киева. Украина не признает итоги голосования.

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Запорожская область ВСУ дроны
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