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Военная операция на Украине ,  
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В результате атаки дрона в ДНР пострадали четыре сотрудника МЧС

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Военная операция на Украине

Четыре сотрудника МЧС России пострадали в городе Горловке в ДНР вследствие атаки украинского дрона, сообщила пресс-служба министерства в своем телеграм-канале.

В МЧС уточнили, что в ночь на 22 марта беспилотник атаковал пожарную автоцистерну в городе. Пострадавшие спасатели получают медицинскую помощь.

Дрон атаковал четырех сотрудников МЧС в ДНР
Политика
Фото:mchs_dnr / Telegram

17 марта в результате атаки беспилотника на пожарную часть в Горловке пострадалидвое сотрудников МЧС: пожарный и водитель. Их госпитализировали с акубаротравмой (повреждение среднего и внутреннего уха из-за резкого изменения давления и громкого звука).

В октябре 2024 года в Горловке из-за удара беспилотника загорелись трава и мусор. Российские пожарные потушили пламя. Потом другой дрон атаковал и повредил автоцистерну. Когда спасатели вернулись в подразделение, их госпитализировали с контузией.

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Теги
Горловка ДНР пожарные МЧС
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