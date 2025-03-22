В результате атаки дрона в ДНР пострадали четыре сотрудника МЧС

Четыре сотрудника МЧС России пострадали в городе Горловке в ДНР вследствие атаки украинского дрона, сообщила пресс-служба министерства в своем телеграм-канале.



В МЧС уточнили, что в ночь на 22 марта беспилотник атаковал пожарную автоцистерну в городе. Пострадавшие спасатели получают медицинскую помощь.

17 марта в результате атаки беспилотника на пожарную часть в Горловке пострадалидвое сотрудников МЧС: пожарный и водитель. Их госпитализировали с акубаротравмой (повреждение среднего и внутреннего уха из-за резкого изменения давления и громкого звука).

В октябре 2024 года в Горловке из-за удара беспилотника загорелись трава и мусор. Российские пожарные потушили пламя. Потом другой дрон атаковал и повредил автоцистерну. Когда спасатели вернулись в подразделение, их госпитализировали с контузией.