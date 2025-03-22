В Запорожье прогремели взрывы

В Запорожcкой области вечером 21 марта прозвучали взрывы, сработала система ПВО, сообщил глава областной администрации, подконтрольной украинской стороне, Иван Федоров.

Министерство внутренних дел Украины заявило, что в Запорожье были повреждены несколько зданий, есть погибшие и пострадавшие.

Запорожская область наряду с Херсонской и республиками Донбасса осенью 2022 года по итогам референдума вошла в состав России. Часть региона, в том числе и город Запорожье, остается под контролем Киева. Украина не признает итоги голосования.

Минобороны России подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В предыдущий раз серия взрывов прогремела в Запорожье 20 марта. «Суспiльне» также сообщила о взрывах в Кременчуге Полтавской области и Одессе. В ночь на 21 марта система ПВО отработала в Киеве.