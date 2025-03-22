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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о гибели сотрудника районной администрации из-за БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Титов / Global Look Press
Фото: Николай Титов / Global Look Press

Сотрудник районной администрации в Белгородской области погиб при атаке украинских дронов в Краснояружском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Мужчина был водителем главы района Виталия Кутоманова.

Как сообщили местные жители, из-за атаки ВСУ произошел взрыв, в результате чего загорелась трава. Мужчина, который также входил в состав добровольной пожарной дружины, «выехал на место тушения пожара, попал под обстрел беспилотников и погиб».

Гадков уточнил, что это произошло во время эвакуации жителей, изначально отказавшихся выезжать из региона.

Ранее, 18 марта, глава региона сообщил об обстрелах со стороны ВСУ Краснояружского района и поселка Красная Яруга. Он уточнил, что на территории Белгородской области противника нет.

В Белгородской области погиб боец отряда «Орлан»
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Вечером 21 марта в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области украинский беспилотник врезался в автомобиль. Тогда Гладков сообщил о смерти одного из солдат подразделения «Орлан» — структуры, созданной при взаимодействии с Росгвардией для охраны объектов и защиты населения в регионе.

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Белгородская область Вячеслав Гладков смерть БПЛА
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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