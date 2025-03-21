 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгородской области погиб боец отряда «Орлан»

Гладков: в Белгородской области погиб боец отряда «Орлан»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области украинский беспилотник врезался в автомобиль. Один человек погиб, четверо пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Невосполнимая потеря <...> При исполнении боевых задач погиб еще один наш боец подразделения «Орлан», — написал Гладков.

Подразделение «Орлан» — структура, выполняющая задачи по охране объектов и защите населения в Белгородской области. Было создано при взаимодействии с Росгвардией в 2024 году.

Четверо коллег погибшего в момент атаки находились рядом с ним. Один мужчина получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения ноги, а трое других — минно-взрывные травмы и контузии. Их всех госпитализировали.

Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Накануне Гладков также сообщил о гибели бойца подразделения «Орлан». По его словам, это произошло в поселке Красная Яруга во время обстрела со стороны ВСУ.

Читайте РБК в Telegram.

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Белгородская область ВСУ Вячеслав Гладков погибший раненые
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
Политика
Трое жителей Белгородской области пострадали при атаке дронов ВСУ
Политика
Сотрудник Росгвардии погиб при атаке дрона в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 17:35
Что происходит на протестах после задержания мэра Стамбула. ВидеоПолитика, 23:39
Минпромторг предложил ввести маркировку сладостей с 1 сентябряЭкономика, 23:33
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 23:29
Politico сообщила о риске вербовки уволенных Маском чиновниковПолитика, 23:29
Кличко сообщил о работе ПВО в КиевеПолитика, 22:59
ЦБ на полгода продлил ограничения на перевод средств за границуФинансы, 22:54
Пашинян назвал сроки референдума о новой Конституции АрменииПолитика, 22:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Белгородской области погиб боец отряда «Орлан»Политика, 22:36
Трамп заявил о готовности лично оплатить сверхурочные астронавтам с МКСТехнологии и медиа, 22:15
Париж призвал применить «самый мощный торговый инструмент ЕС» против СШАПолитика, 21:53
ЦСКА четвертый раз в сезоне КХЛ проиграл минскому «Динамо»Спорт, 21:46
Трамп уклончиво ответил на вопрос о новых санкциях против РоссииПолитика, 21:46
Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на БританиюПолитика, 21:32
Глава МОК выступила против отстранения от Игр из-за военных конфликтовСпорт, 21:30