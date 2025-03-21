В Белгородской области погиб боец отряда «Орлан»

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В селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области украинский беспилотник врезался в автомобиль. Один человек погиб, четверо пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Невосполнимая потеря <...> При исполнении боевых задач погиб еще один наш боец подразделения «Орлан», — написал Гладков.

Подразделение «Орлан» — структура, выполняющая задачи по охране объектов и защите населения в Белгородской области. Было создано при взаимодействии с Росгвардией в 2024 году.

Четверо коллег погибшего в момент атаки находились рядом с ним. Один мужчина получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения ноги, а трое других — минно-взрывные травмы и контузии. Их всех госпитализировали.

Накануне Гладков также сообщил о гибели бойца подразделения «Орлан». По его словам, это произошло в поселке Красная Яруга во время обстрела со стороны ВСУ.