Бывший логотип Twitter продали за $35 тыс. на аукционе

На аукционе RR Auction почти за $34 375 продали логотип Twitter в виде голубой птицы, который был снят с бывшей штаб-квартиры компании в Сан-Франциско после ребрендинга соцсети в Х, сообщает ABC News.

В апреле 2022 года американский миллиардер Илон Маск купил Twitter за $44 млрд. В июле 2023 года он сменил название соцсети и логотип с птички на Х.

В RR Auction сообщили, что проданный знак размером в 3,7 м на 2,7 м весит 254 килограмма. Покупатель назван не был.

Ранее Маск уже выставлял на аукцион офисную мебель, профессиональное кухонное оборудование из офисов бывшего Twitter, где теперь пустуют большие площади, отметил телеканал.

По данным ABC News, Маск просрочил арендную плату и контрактные обязательства. Миллиардер также сократил штат сотрудников.

Телеканал предположил, что, выставляя предметы бывшего Twitter на торги, Маск хочет показать излишества предыдущего руководства компании, а также продемонстрировать, что приоритетом для нового владельца является сокращение расходов любой ценой.