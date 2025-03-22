В Нигере террористы убили 44 мирных жителя, еще 13 человек ранены, сообщило министерство внутренних дел страны, передает Le soleil.

По информации ведомства, участники «Исламского государства» (организация запрещена в России как террористическая) напали на мечеть в деревне Фонбита. Кроме того, они подожгли рынок и дома.

Власти страны объявили трехдневный траур.

Фонбита расположена в так называемой зоне «трех границ» — близ Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Этот район стал убежищем для сахелианских джихадистов, связанных с «Исламским государством» и «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация), отмечает издание.

Нигер регулярно подвергается нападениям со стороны джихадистских группировок, связанных с «Аль-Каидой» и «Исламским государством», на юго-западе, а также со стороны «Боко Харам» и ее отделения «Исвап» на юго-востоке.

Так, 17 и 19 марта группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (называет себя официальным отделением «Аль-Каиды») обстреляла позиции нигерийцев из 120-мм минометов в районе города Макалонди в регионе Тиллабери, пишет Journal du Niger. Нигерийские вооруженные силы идентифицировали миномет как оружие украинского происхождения. Украинские власти не прокомментировали причастность к поставкам оружия.