Скончался самый возрастной чемпион-тяжеловес по боксу Джордж Форман

Олимпийский чемпион по боксу Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет, сообщает TMZ со ссылкой на семью.

Собеседники портала не назвали причину смерти боксера.

Форман — двукратный чемпион мира в тяжелом весе, победитель летних Олимпийских игр в 1968 году, напоминает издание. В 1974 году Форман провел бой с Мохаммедом Али, который называют одним из величайших поединков в истории бокса. Встреча закончилась в восьмом раунде победой Али.

В 1977 году Форман вышел на пенсию и стал священником в районной церкви.

Через десять лет он вернулся в спорт и в 1994 году, в 45 лет, вновь стал чемпионом в тяжелом весе. С этой победой боксер вошел в историю как самый возрастной чемпион-тяжеловес.

На счету Формана 81 бой, из них 76 закончились победами. Он стал абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBC (1973–1974), WBA (1973–1974, 1994–1995), IBF (1994–1995).