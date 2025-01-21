Промоутер рассказал о возможном возвращении Владимира Кличко на ринг
Бывший чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе Владимир Кличко может вернуться на ринг, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Об этом на YouTube-канале ESNEWS рассказал бывший промоутер украинца Том Лоффлер.
«Владимир говорил, что будет драться за титул и побьет рекорд Формана, так что посмотрим, — ответил Лоффлер на вопрос, возможно ли возвращение Кличко на ринг. — Ему 48, будет 49 в марте. Если кто-то и может это сделать, так это Владимир. Естественно, он не будет драться с Усиком. Посмотрим, как все сложится. Я бы хотел увидеть его снова на ринге».
Форман в 1994 году в возрасте 45 лет завоевал титул, он является старейшим чемпионом-тяжеловесом.
Председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх еще в декабря перед боем Александра Усика и Тайсона Фьюри говорил, что хочет снова увидеть Кличко на ринге. Сам Кличко не исключал своего возвращения.
Владимир Кличко объявил о завершении профессиональной карьеры в августе 2017 года. Он проиграл два последних поединка против Тайсона Фьюри (единогласным решением) и Энтони Джошуа (нокаутом).
Украинец Усик в декабре второй раз победил Фьюри и сохранил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO. Новозеландец Джозеф Паркер и британец Даниель Дюбуа 22 февраля в Саудовской Аравии проведут бой за титул IBF.
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