В России создадут группу для решения проблем садоводов и огородников

В России создадут единую межведомственную рабочую группу для решения оперативных вопросов в сфере садоводства и огородничества. Такое поручение дал заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев на заседании отраслевой правительственной комиссии, сообщает пресс-служба кабмина.

«Задача правкомиссии — активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов в данной сфере», — заявил вице-премьер.

Садоводство и огородничество находится в области интересов миллионов российских граждан, поскольку люди используют земельные участки не только для выращивания сельскохозяйственной продукции, но еще и для постоянного проживания, пояснил Патрушев. Кроме того, будущая социальная газификация таких участков в перспективе повысит их привлекательность, добавил он.

Программу социальной газификации запустили в 2021 году. Она позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных участков граждан. О том, что ее распространят на дома на дачных участках, в феврале 2024 года заявил президент России Владимир Путин. До этого прокладку сетей газораспределения предусматривали только до границ территории СНТ, а уже внутри товариществ их участники должны были сами проводить сети распределения до своих домов.

В 2025 году на социальную газификацию выделили ₽1 млрд. Средства пойдут на помощь многодетным, инвалидам и другим льготным категориям россиян.